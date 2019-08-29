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Прачечная | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 29.08.19



 
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Название фильма: Прачечная
Оригинальное название: Laundromat
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» Голливуд » Детективы
        ... » Криминальные
        ... » Политические
О фильме "Прачечная":

Netflix представляет фильм Стивена Содерберга о финансовом мошенничестве и политической коррупции. Основано на книге Джейка Бернштейна «Скрытый мир: о расследовании «Панамского досье».

В ролях: Мерил Стрип, Гэри Олдман, Шерон Стоун, Джеффри Райт, Дэвид Швиммер, Антонио Бандерас, Алекс Петтифер, Роберт Патрик.

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Прачечная:

Прачечная
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

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