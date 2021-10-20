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Прошлой ночью в Сохо | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 20.10.21
Название фильма: Прошлой ночью в Сохо
Оригинальное название: Last Night in Soho
Прокат в России фильма "Прошлой ночью в Сохо": 11 ноября 2021 года
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О фильме "Прошлой ночью в Сохо":
Аня Тейлор-Джой в фильме-фантазии Эдгара Райта. Главная героиня в своих неоновых видениях распутывает тайну одного убийства.
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