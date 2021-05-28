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Прошлой ночью в Сохо | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-фантазия Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 28.05.21


Все ролики фильма "Прошлой ночью в Сохо" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Прошлой ночью в Сохо
Оригинальное название: Last Night in Soho
Прокат в России фильма "Прошлой ночью в Сохо": 3 ноября 2021 года
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О фильме "Прошлой ночью в Сохо":

Аня Тейлор-Джой в фильме-фантазии Эдгара Райта.

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Прошлой ночью в Сохо:

Прошлой ночью в Сохо
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст

Это слишком натянутое и неадекватное кино, которое повторным переосмыслением становится ещё более неадекватным, и здесь Снайдера нечем оправдывать, даже несмотря на жанр

Форсаж 9: Гадкий Торетто
Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь

Женщина в окне: Подсматривающая
Джо Райт умело работает с костюмами, позами, светом, геометрией кадра и помещения, тут каждая лестница и каждый вид из окна играет свою роль

Галерея: Минская выставка-конвент Unicon 2021
14-16 мая в Минске, в Беларуси, прошла гиковская выставка-конвент Unicon Convention, а совместно с ней и выставка GameExpo

Кислород: Лабораторная крыса
Замысловатая, но довольно бессмысленная каша из разных жанров, в которой можно оставить любую понравившуюся зрителю версию происходящего
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Прошлой ночью в Сохо, Last Night in Soho new
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27 мая, четверг

Армия мертвецов
Армия мертвецов, Army of the Dead
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26 мая, среда

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Поскольку за океаном «Форсаж 9» был отложен на июнь, у лидера прошлой недели был шанс этим воспользоваться...
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