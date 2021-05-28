Бокс-офис США: «Пила: Спираль» продолжает лидировать Поскольку за океаном «Форсаж 9» был отложен на июнь, у лидера прошлой недели был шанс этим воспользоваться...

Кинокасса России: «Форсаж 9» возвращает зрителей в кинозалы Третий в этом году заокеанский блокбастер «Форсаж 9» претендовал за уикенд на сборы если не рекордные...