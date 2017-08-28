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Последний взмах флага | Трейлеры
Трейлер New :: 28.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Последний взмах флага
Оригинальное название: Last Flag Flying
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О фильме "Последний взмах флага":
Отец вместе со своими сослуживцами, которых не видел тридцать лет, едет хоронить своего сына, который погиб в Ираке.
В ролях: Стив Карелл, Брайан Крэнстон, Лоуренс Фишберн.
Режиссёр: Ричард Линклейтер.
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