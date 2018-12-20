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О фильме "Ёлки Последние":

Тимур Бекмамбетов пообещал, что этот выпуск новогоднего альманаха действительно будет последним. Но мы же понимаем...

В ролях всё те же: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев.