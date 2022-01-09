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Садоводы | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 09.01.22



 
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Название сериала: Садоводы
Оригинальное название: Landscapers
Планы выпуска: 2021 год
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» Сериалы » Детективные
        ... » Криминальные
О сериале "Садоводы":

Оливия Колман и Дэвид Тьюлис в британском детективном мини-сериале по мотивам реальных событий.

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Садоводы:

Садоводы
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 6
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

Садоводы: Жизнь это не театр
У сериала небанальная, острая позиция: он оправдывает настоящих преступников и обесчеловечивает полицейские методы и судейскую систему

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению

Искушение: Имя Розы
Верховен в своём байопике не стремится ни к особой натуралистичности повествования, ни к вящей биографичности, ни даже к собственно историчности

Непрощённая: Убийство на ферме
Чуждый британскому сюжету контекст свёл фильм к эмоциям двух сестёр, чем заметно выхолостил всё то, что тут творилось на экране
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Садоводы, Landscapers new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

8 января, суббота

Пацаны, Boys
» Тизер, сезон 3

Монстры на каникулах: Трансформания, Hotel Transylvania: Transformania
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