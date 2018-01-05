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Леди Бёрд | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 05.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Леди Бёрд
Оригинальное название: Lady Bird
Прокат в России фильма "Леди Бёрд": 15 марта 2018 года
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О фильме "Леди Бёрд":
Один из фаворитов наградного сезона 2018 — драмком Греты Гервиг про старшеклассницу в исполнении Сирши Ронан, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.
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