  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Курск | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-катастрофа Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 21.01.19 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Курск" (3)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Курск
Оригинальное название: Kursk
Прокат в России фильма "Курск": 14 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Европейское кино » Современные драмы
О фильме "Курск":

Томас Винтерберг попытался экранизировать историю гибели подлодки «Курск».

В ролях: Колин Фёрт, Леа Сейду. Продюсер: Люк Бессон.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Лего. Фильм 2Годзилла 2: Король монстровКак приручить дракона 3Джон Уик 3Капитан МарвелСтеклоЧеловек-Паук: вдали от домаАлита: Боевой ангел
Недавние громкие новинки:
СтеклоНастоящий детективОчень странные делаКрид 2Человек-паук: Через вселенныеДэдпул 2АкваменРобин Гуд: Начало

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-катастрофа":
Курск Русский трейлер
» Трейлер с субтитрами
Спитак Трейлер
Курск Международный трейлер
Парадокс Кловерфильда Отрывок 2
» Трейлер
» Отрывок
» Ролик с Суперкубка 2
» Ролик с Суперкубка
Геошторм Отрывок
» Русский трейлер 3
» Русский TV-ролик
» Трейлер 3
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
 
Новые трейлеры:
Лего. Фильм 2 Дублированный TV-ролик 2
Белый парень Рик Дублированный TV-ролик
Курск Русский трейлер
Снегоуборщик Русский трейлер 2
Американские боги Трейлер, 2 сезон
Годзилла 2: Король монстров Промо-ролик
Любовницы Трейлер
Три секунды Русский трейлер
» Трейлер
Операция «Колибри» Трейлер
Лего. Фильм 2 Дублированный TV-ролик
» О съёмках
Юморист Трейлер
Кладбище домашних животных TV-ролик
Как приручить дракона 3 Минутный ролик
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Курск:

Курск
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Стекло: Теперь я супергерой

Маленький фанатский кроссовер, в котором Шьямалан не удержался от второго дна. Антикомикс, который был нужен десять лет назад. Фанатский, но с большими оговорками

Две королевы: Провисла струна
Режиссёрская метода тут — взять годы интриг и конфликтов и направить их на зрителя прямолинейным упрощённым потоком

Крид 2: Рокки против Драго
Триумфально возрождать франчайз – дело одно, работать дальше на этом фундаменте – совсем другое

Галерея: Золотой глобус 2019
8 января в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»

Новинки 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор», «Звёздные войны 9» и кинокомиксы
Попробуем себе представить, как это будет, с января по декабрь, с новогодней верой в светлое кинобудущее
Ещё рецензии

Обновления

Новости кино:
Вручены премии Гильдии продюсеров
В Лос-Анджелесе состоялась 30-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США...
Бокс-офис США: «Стекло» успешно возглавляет длинный уикенд
По поводу уикенда Дня Мартина Лютера Кинга давно прошли времена, когда он считался спокойным, ненастоящим длинным уикендом...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лего. Фильм 2, Lego Movie 2: The Second Part
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
» О съёмках

Белый парень Рик, White Boy Rick
» Дублированный TV-ролик

Курск, Kursk
» Русский трейлер

Снегоуборщик, Cold Pursuit
» Русский трейлер 2
» Русский минутный ролик

Американские боги, American Gods
» Трейлер, 2 сезон

Годзилла 2: Король монстров, Godzilla: King of the Monsters
» Промо-ролик

20 января, воскресенье
Кинокасса России: «Стекло» против «Т-34»
Битвой недели, разумеется, стало противостояние главного новогоднего хита и заокеанского жанрового новичка...

19 января, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Любовницы, Lyubovnitsy new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Три секунды, Informer new
кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стекло», рецензия . «Крид 2», рецензия . 2019: «Алита», «Терминатор» . «Т-34», отзыв . Золотой глобус, фото . «Чёрное зеркало: Брандашмыг», отзыв . 2018: Лучшие и худшие . «Мэри Поппинс», отзыв . «Птичий короб», отзыв . «Старик с ружьём», отзыв . «Две королевы», отзыв . «Кажется, мы остались одни», отзыв . «Нарко: Мексика», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Стекло", "Две королевы", "Т-34", "Астерикс и тайное зелье", "Полицейский с Рублёвки", "Путь домой", "Крид 2", "Гринч"
Новинки кино 2019: "Холмс и Ватсон", "Белый парень Рик", "Лего. Фильм 2", "Снегоуборщик", "Алита: Боевой ангел", "Громкая связь", "Власть", "Как приручить дракона 3", "Счастливого нового дня смерти"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   