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Купи меня
Рецензия: Объективации псто
В то время как за океаном старлетки одеваются в чёрное, чтобы как бы сказать «больше никогда» (хотя все понимают, что это всё, мягко говоря, фарисейство), у нас в стране выходит жутко запоздалый фильм Вадима Перельмана «Купи меня», от которого за версту несёт пересказом «Девушки по вызову» почти десятилетней давности, которая, впрочем, даже тогда представляла Сашу Грей не банальной содержанкой, а именно что работницей интеллектуального труда, роль которой — изображать подружку очередного мужчины, терпеливо выслушивая его бесконечное нытьё.
У Перельмана же вся попытка уйти от очередной истории поездки глупой девочки «за красивой жизнью» состоит в формальной фразе «я не проститутка» (и она таки не, тут нужно согласиться), что всё таким же формальным и таким же вставным номером обосновывается странной поездкой к шейхам. Шейхи внезапно оказываются приличнее наших, как бы это политкорректно выразиться, разнонациональных королей столичной жизни, и морды в итоге не бьют и в общем исповедуют модную политику «да значит да», почему быстро и выпадают из фильма окончательно.
А вот что остаётся — если и вызывает какие-то вопросы, то исключительно к автору. В фильме на дворе внезапно как будто никуда не девались поздние девяностые, словно автор реально пропустил двадцать лет жизни. Это не выглядит балабановским стилем, это именно что какое-то нежелание показывать среду такой, какая она есть в наблюдениях, в результате чего она упорно подгоняется под лекала сценария и смотрится местами просто нелепо.
Даже заглавная цитата с «купи меня» (эту фразу от имени тачки произносит заглавная героиня) выливается в итоге в какой-то болезненный фарс с покатушками в гаражи. Что это, откуда это? Вот реально таксист в мире смартфонов везёт тёлку в гаражи, чтобы там грабануть? Из каких мутных страхов автора это вылезло — пусть разбирается его психиатр, но в этом фильме реальность несколько иная. В такой реальности девки благополучно огребли бы коллективное изнасилование ещё в начале фильма, а в середине уже стояли бы на Ленинградке. Не клеится.
А вот бесконечные плывущие вдоль кадра второстепенные бесполые «омеги», перед которыми не зазорно и сиськой потрясти, они как раз получились очень аутентично, и даже финал истории с обиженным охранником вполне прилично сделан, правда в реальности, а не в этом кино, на выходе был бы или труп, или, что вернее, за самодеятельность огрёб бы уже сам охранник, причём скорее второе. То есть как символизм это ещё хоть немного работает, но фильм-то конкретен, это не артхаус никакой, это вполне бытовое кино, и концепт в итоге не бьётся.
Прокат в России фильма "Купи меня": 1 марта 2018 года
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О фильме "Купи меня":
Мелодрама Вадима Перельмана о трёх девушках, гоняющихся за красивой жизнью, отсылающая к фильму Стивена Содерберга «Девушка по вызову», но на русский манер.
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Купи меня: Объективации псто
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