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Метод Коминского | Трейлеры
Трейлер New :: 14.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Метод Коминского
Оригинальное название: Kominsky Method
Планы выпуска: 2018 год
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О сериале "Метод Коминского":
Майкл Дуглас и Алан Аркин в стариковской разговорной комедии «Нетфликс» об актёрском коуче Сэнди Комински.
Создатель: Чак Лорри («Теория Большого взрыва»).
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