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Кома | Трейлеры
Трейлер New :: 27.05.19
Прокат в России фильма "Кома": 14 ноября 2019 года
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О фильме "Кома":
Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Константин Лавроненко в фантастическом долгострое о коматознике, попавшем в странный постапокалиптический мир со своими правилами и законами.
Режиссёр: Никита Аргунов («Защитники», «Мафия: Игра на выживание»). Продюсер: Сарик Андреасян.
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