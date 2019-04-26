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Кома | Трейлеры
о фильме: кадры: 74 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 26.04.19
Прокат в России фильма "Кома": 19 сентября 2019 года
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О фильме "Кома":
Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Константин Лавроненко в фантастическом долгострое о коматознике, попавшем в странный постапокалиптический мир со своими правилами и законами.
Режиссёр: Никита Аргунов («Защитники», «Мафия: Игра на выживание»). Продюсер: Сарик Андреасян.
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