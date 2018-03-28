Название фильма: Кодахром

Оригинальное название: Kodachrome

О фильме "Кодахром":

Отец и сын отправляются в Канзас, чтобы успеть проявить фотографии с плёнки «Кодахром» в последней в мире лаборатории «Кодак», занимающейся её проявкой, которая также может закрыться со дня на день. В ролях: Элизабет Олсен, Эд Харрис.