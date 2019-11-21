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Достать ножи | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 4 New :: 21.11.19

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Все ролики фильма "Достать ножи" (19, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Достать ножи
Оригинальное название: Knives Out
Прокат в России фильма "Достать ножи": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Достать ножи":

Детектив, в которой частный сыщик расследует самоубийство патриарха эксцентричной семьи, который сам писал детективы.

В ролях: Ана де Армас, Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Дэниэл Крэйг, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кёртис, Тони Коллетт.

Режиссёр: Райан Джонсон.

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Достать ножи:

Достать ножи
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 19

Рецензии и обзоры

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Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

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В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

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Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется
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