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Достать ножи | Трейлеры
TV-ролик 4 New :: 21.11.19
Название фильма: Достать ножи
Оригинальное название: Knives Out
Прокат в России фильма "Достать ножи": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Достать ножи":
Детектив, в которой частный сыщик расследует самоубийство патриарха эксцентричной семьи, который сам писал детективы.
В ролях: Ана де Армас, Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Дэниэл Крэйг, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кёртис, Тони Коллетт.
Режиссёр: Райан Джонсон.
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