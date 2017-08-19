В гостях у Элис , Home Again

Алан Аркин присоединился к актёрам киноадаптации диснеевского мультфильма 1941 года «Дамбо»...

В ближайшие две недели в Юте начнутся съёмки 10-серийной драмы для Paramount Network «Йеллоустоун»...

Ченнинг Татум сыграет ведущую роль в фильме «Родословная» по ещё неизданной книге Мелиссы дель Боск «Реальная история наркокартеля...

Кинокомпания Lionsgate готовит женскую киноверсию знаменитого произведения Оскара Уайлда 1890 года «Портрет Дориана Грея»...

Уже много лет в недрах американской киноиндустрии с переменным успехом идёт попытка в том или ином виде реанимировать культовую хоррор-дилогию 1980-х «Гремлины». В...