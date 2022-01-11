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Кингсмен: Начало | Трейлеры

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Название фильма: Кингсмен: Начало
Оригинальное название: King's man
Прокат в России фильма "Кингсмен: Начало": 13 января 2022 года
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О фильме "Кингсмен: Начало":

Приквел про одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации супершпионов «Kingsman» — Конрада, сына герцога Оксфордского.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Мэттью Вон.

В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Ральф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Том Холландер.

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Кингсмен: Начало:

Кингсмен: Начало
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 10
трейлеры: 27

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

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Чуждый британскому сюжету контекст свёл фильм к эмоциям двух сестёр, чем заметно выхолостил всё то, что тут творилось на экране
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