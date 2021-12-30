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Кингсмен: Начало | Трейлеры
О съёмках New :: 30.12.21
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Название фильма: Кингсмен: Начало
Оригинальное название: King's man
Прокат в России фильма "Кингсмен: Начало": 13 января 2022 года
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О фильме "Кингсмен: Начало":
Приквел про одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации супершпионов «Kingsman» — Конрада, сына герцога Оксфордского.
Режиссёр, сценарист и продюсер: Мэттью Вон.
В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Ральф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Том Холландер.
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