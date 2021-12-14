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Kingsman: Начало | Трейлеры

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TV-ролик New :: 14.12.21

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Название фильма: Kingsman: Начало
Оригинальное название: King's man
Прокат в России фильма "Kingsman: Начало": 13 января 2022 года
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» Голливуд » Экшн
О фильме "Kingsman: Начало":

Приквел про одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации супершпионов «Kingsman» — Конрада, сына герцога Оксфордского.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Мэттью Вон.

В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Ральф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Том Холландер.

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Kingsman: Начало:

Kingsman: Начало
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 10
трейлеры: 18

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