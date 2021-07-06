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Kingsman: Начало | Трейлеры

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Русский ролик о съёмках New :: 06.07.21

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Название фильма: Kingsman: Начало
Оригинальное название: King's man
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» Голливуд » Экшн
О фильме "Kingsman: Начало":

Приквел про одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации супершпионов «Kingsman» — Конрада, сына герцога Оксфордского.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Мэттью Вон.

В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Ральф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Том Холландер.

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Kingsman: Начало:

Kingsman: Начало
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 10
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

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Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей
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5 июля, понедельник
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