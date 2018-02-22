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Название фильма: Банды Лос-Анджелеса

Оригинальное название: Kings

О фильме "Банды Лос-Анджелеса":

Дэниел Крейг и Холли Берри в триллере о жизни семьи из Южного Централа во время беспорядков, всколыхнувших Лос-Анджелес после того, как весной 1991 года суд оправдал четырёх полицейских, жестоко избивших чернокожего таксиста Родни Кинга.