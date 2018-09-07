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Король Лир | Трейлеры
Русский трейлер New :: 07.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Король Лир
Оригинальное название: King Lear
Планы выпуска: 2018 год
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "Король Лир":
Британская телевизионная полнометражкая экранизация Шекспира.
В ролях: Энтони Хопкинс, Джим Бродбент, Эмма Томпсон, Эмили Уотсон. Режиссёр: Ричард Эйр.
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