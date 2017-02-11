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Конг: Остров Черепа | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Расширенный TV-ролик New :: 11.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Конг: Остров Черепа
Оригинальное название: Kong: Skull Island
Прокат в России фильма "Конг: Остров Черепа": 9 марта 2017 года
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» Блокбастеры » Приключения
» Голливуд » Экшн
О фильме "Конг: Остров Черепа":

Наше время. Группа исследователей попадает на остров, где родился Кинг Конг.

В главных ролях: Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Джон Гудман.

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Конг: Остров Черепа:

Конг: Остров Черепа
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 7
трейлеры: 10

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