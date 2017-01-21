"Шерлок" при смерти: шесть последних ошибок Моффата

Дуэйн Джонсон сыграет заглавную роль в сольном кинокомиксе от DC Comics «Чёрный Адам»...

Энн Хэтуэй договаривается об участии в фильме женской версии знаменитой комедии Фрэнка Оза 1988 года «Отпетые мошенники»...

Сегодня, 19 января, исполняется 70 лет культовому японскому режиссёру Такеши Китано. Карьеру в кино Такеши Китано начал в 1981 году...

Прежде чем братья Мэтт и Росс Дафферы обрели известность благодаря сериалу «Очень странные дела», покорившему телезрителей во многих странах мира...

Warner Bros. планирует приобрести права на экранизацию постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы 2009 года «Атака на титанов» и привлечь к проекту продюсера франшизы о...

Sony Pictures Animation официально объявила о своих планах сменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в предстоящем полнометражном мультфильме «Человек-паук». Идея...