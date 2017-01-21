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Конг: Остров Черепа | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
TV-ролик 3 New :: 21.01.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Конг: Остров Черепа
Оригинальное название: Kong: Skull Island
Прокат в России фильма "Конг: Остров Черепа": 9 марта 2017 года
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О фильме "Конг: Остров Черепа":
Наше время. Группа исследователей попадает на остров, где родился Кинг Конг.
В главных ролях: Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Джон Гудман.
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