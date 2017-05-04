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Меч короля Артура, Рыцари круглого стола: Король Артур / Рыцари круглого стола: Король Артур | Трейлеры
О съёмках New :: 04.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Меч короля Артура
Оригинальное название: King Arthur: Legend of the Sword
Прокат в России фильма "Меч короля Артура": 11 мая 2017 года
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О фильме "Меч короля Артура":
Гай Ритчи рассказывает свою версию классической истории о короле Артуре и его рыцарях.
В ролях: Чарли Ханнам, Джуд Ло, Эрик Бана.
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