|
Ловушка | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок New :: 19.12.16 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ловушка
Оригинальное название: Kind of Murder
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Экранизации
О фильме "Ловушка":
Успешный архитектор завязывает роман на стороне, и в это время кто-то убивает его жену. Герой должен разобраться в том, что произошло, одновременно играя в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.
В ролях: Патрик Уилсон, Джессика Биель, Хейли Беннетт, Эдди Марсан.
Режиссёр: Энди Годдард.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ловушка:
Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
Питомец: Акула и щенок
Гуляй, Вася new
» Трейлер
» Отрывок
Кубо. Легенда о самурае : Светлой памяти Тоторо | GAGAR1N
Это было мягко так говоря очень неожиданно. Прям как любовь с первого взгляда или там солнца лучик, грящий что надежда таки есть... далее
21 декабря, среда
Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго»...
Дик Ван Дайк примет участие в съёмках кино-мюзикла Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» по мотивам одноимённой книги английской писательницы Памелы Трэверс...
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
Голос монстра, Monster Calls
Прокат в России: 23 февраля 2017 года
Пассажиры, Passengers
Прокат в России: 22 декабря 2016 года
|
|
|
|
|
«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Пассажиры», отзыв Сериал «Мир Дикого запада», рецензия Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв «Моана», рецензия «Питомец», отзыв «Спектральный анализ», отзыв «Новогодний корпоратив», отзыв «28 панфиловцев», отзыв Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв