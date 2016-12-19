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Название фильма: Ловушка

Оригинальное название: Kind of Murder

О фильме "Ловушка":

Успешный архитектор завязывает роман на стороне, и в это время кто-то убивает его жену. Герой должен разобраться в том, что произошло, одновременно играя в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.

В ролях: Патрик Уилсон, Джессика Биель, Хейли Беннетт, Эдди Марсан.

Режиссёр: Энди Годдард.