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Ловушка
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Игра теней
Патрик Уилсон обладает талантом без каких-либо видимых усилий, даже не меняя внешность, изображать в своих ролях что угодно от бравады и спокойного профессионализма до любых обывательских страхов и комплексов, и это делает его прекрасно подходящим, в том числе, для героя нуара — классического мужика с квадратным подбородком, угодившего в паутину событий, над которыми он не имеет контроля. «Ловушка», снятая по одному из менее известных романов Патриции Хайсмит, предоставляет ему именно такую роль — архитектора и писателя, который увлекается убийством жены местного книгопродавца (Эдди Марсан) у придорожной забегаловки, сам изо дня в день ссорится со своей собственной, вскоре после чего и её находят лежащей лицом вниз под мостом неподалёку от того же места.
Сценарий старается усилить интригу, делая и Уилсона, и Марсана ненадёжными рассказчиками — вырезая ключевые события из хронологии сюжета и вставляя их гораздо позже с претензией на драматический эффект. Эти попытки неуместны и тщетны — во многом потому, что самое вероятное и скучное объяснение того, кто как умер, оказывается верным, и ни тот, ни другой актёр своей игрой не ведёт зрителя по ложному пути. Зато фильм до последнего упускает всю заложенную в завязке чисто хайсмитовскую мрачную иронию, наблюдая за обоими главными героями с их мёртвыми пассиями с позиции не насмешливой чёрной комедии, но серьёзного до сведения скул детектива.
Сохраняя время действия первоисточника, «Ловушка» выигрывает лёгкие очки за стилизацию — декорации, костюмы и операторская работа объединяются в броский, поверхностный, но все равно приятный глазу микс из Эдварда Хоппера, сериала «Безумцы» и главной последней экранизации Хайсмит «Кэрол», а кульминация, в которой силуэты мужчин в пальто и шляпах преследуют друг друга в подземных коридорах, не стесняясь, цитирует великого «Третьего человека».
Но даже отсылки здесь не обладают собственной жизнью; стабильно лишённая изобретательности режиссура Энди Годдарда — в точности работа человека, годами снимавшего «Аббатство Даунтон», а затем вдруг решившего поиграть в Тодда Хэйнса. Неожиданное удовольствие на просмотре возникает только от впечатляюще неверных шагов. Винсент Картхайзер, взятый на свою роль, кажется, исключительно для усиления связи с «Безумцами», играет абсолютно так же, как и там, предоставляя фанатам сначала неловкое, а затем откровенно потешное зрелище Пита Кэмпбелла как скалящего зубы нуарового детектива. В женской же части актёрского состава Хейли Беннетт выглядит и ведёт себя так, словно пребывает в полной уверенности, что действие происходит в 2016 году, а Джессика Биель сведена к провальным, но очень громким попыткам создать человека из персонажа, живущего в кадре только для того, чтобы умереть.
Название фильма: Ловушка
Оригинальное название: Kind of Murder
Прокат в России фильма "Ловушка": 19 января 2017 года
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О фильме "Ловушка":
Успешный архитектор завязывает роман на стороне, и в это время кто-то убивает его жену. Герой должен разобраться в том, что произошло, одновременно играя в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.
В ролях: Патрик Уилсон, Джессика Биель, Хейли Беннетт, Эдди Марсан.
Режиссёр: Энди Годдард.
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