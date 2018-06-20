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Кин | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 20.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Кин
Оригинальное название: Kin
Прокат в России фильма "Кин": 6 сентября 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
... » Экшн
О фильме "Кин":
Создатели «Очень странных дел» представляют фантастический экшн про подростка, в руки которого попадает инопланетное супероружие.
В ролях: Дэннис Куэйд, Джеймс Франко, Зои Кравиц.
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