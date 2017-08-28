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Убивая Гюнтера | Трейлеры
Трейлер New :: 28.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Убивая Гюнтера
Оригинальное название: Killing Gunther
Планы выпуска: 2017 год
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О фильме "Убивая Гюнтера":
Группа наёмных убийц пытается убить лучшего киллера на свете Гюнтера, но тот оказывается всегда на шаг впереди.
В главной роли: Арнольд Шварценеггер.
Режиссёр: Таран Киллам.
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