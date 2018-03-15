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О фильме "Килиманджара":

Отечественная романтическая комедия о москвичке Марусе, у которой в день свадьбы пропадает жених, и она отправляется на его поиски в Азербайджан. В ролях: Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Максим Виторган.