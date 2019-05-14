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Малыш Кид | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Русский трейлер New :: 14.05.19
Название фильма: Малыш Кид
Оригинальное название: Kid
Прокат в России фильма "Малыш Кид": 16 мая 2019 года
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О фильме "Малыш Кид":
История убийства известного американского преступника Билли Кида, который с подачи убившего его шерифа Пэта Гэрретта посмертно прославился как один из символов Дикого Запада.
В ролях: Крис Пратт, Винсент Д'Онофрио, Итан Хоук.
Режиссёр: Винсент Д'Онофрио.
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