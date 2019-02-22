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Малыш | Трейлеры
Трейлер New :: 22.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Малыш
Оригинальное название: Kid
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О фильме "Малыш":
История убийства известного американского преступника Билли Кида, который с подачи убившего его шерифа Пэта Гэрретта посмертно прославился как один из символов Дикого Запада.
В ролях: Крис Пратт, Винсент Д’Онофрио, Итан Хоук.
Режиссёр: Винсент Д’Онофрио.
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