Брайан Фуллер и Майкл Грин, разработавшие экранизацию романа Нила Геймана «Американские боги», первый сезон которой вышел весной 2017 года...

Роберт Родригес придумал проект «Бунтарь без съёмочной группы», идея проекта состоит в том, что Родригес и ещё пять режиссёров снимут по фильму с бюджетом 7000...

Выпущен первый трейлер новой ленты Ридли Скотта «Все деньги мира», где сцены с Кевином Спейси заменены на сцены с Кристофером Пламмером...