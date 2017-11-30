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Город кошек
Рецензия: Котэ-терапия
«Город кошек» был бы стоящим подарком человечеству, даже если бы не представлял собой ничего больше, чем профессионально снятое 80-минутное видео с котиками; что делает его стоящим документальным кино, так это готовность оттолкнуться от котиков и взглянуть более широко. Разумеется, фильм о сотнях бродячих кошек, поколения которых испокон веков сменяют друг друга на улицах Стамбула, прекрасно знает, чего в первую очередь хочет от него каждый зритель, и ни одна минута не обходится без четвероногих, всеми правдами и неправдами добывающих еду себе и потомству, устраивающих битвы за территорию, или просто уверенно шагающих в направлении, известном только им. (Чтобы как можно сильнее приблизить зрителя к предметам его умиления, авторы даже создали особый механизм, позволивший снимать крупным планом на уровне тротуара.)
Но кошки не были бы феноменом, если бы мы их таковым не считали, и «Город кошек» откровеннее и трогательнее всего, когда переводит взгляд на их отношения с двуногими соседями. Наряду с кошками самых разных пород и характеров (достаточно сказать, что клички тех, на кого фильм обращает особое внимание, варьируются от Беззаботного до Психопатки), в кадре появляются мужчины и женщины столь же разных возрастов и происхождений, все — со своим собственным взглядом на эту неотъемлемую часть их мира. Одни имеют с кошками полное взаимопонимание, другие находят, чему у них поучиться, третьи определяют их ценность, приравнивая контакт с ними к контакту с инопланетянами; появляющийся ближе к концу человек, которому уход за хвостатыми вернул общительность и чувство юмора после нервного срыва, убеждённо называет их знаком божеской любви к людям.
Режиссёр Сейда Торун в ответ не появляется в кадре сама, давая о себе знать лишь парой звучащих за кадром вопросов, и не приглашает экспертов, которые могли бы дать пояснения; немудрящая красота фильма — именно в этом многообразии реакций, одинаково искренних и весомых. Более высокой цели у него нет, и, если не считать быстрого замечания о возможной опасности, которая грозит животным ввиду продолжающейся городской застройки, он настроен исключительно на то, чтобы согревать и умилять, с чем успешно и справляется. В отличие от людей, «Город кошек» воздерживается от того, чтобы антропоморфизировать четвероногих; подобно последним, он просто молчаливо наблюдает, пока и те, и другие жители одного и того же города раскрывают себя перед ним. Люди остаются людьми, а кошки кошками — такими же независимыми, загадочными и прекрасными, как и всегда.
Название фильма: Город кошек
Оригинальное название: Kedi
Прокат в России фильма "Город кошек": 30 ноября 2017 года
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О фильме "Город кошек":
Турецкий документальный мимими-фильм о сотнях кошек, живущих на улицах Стамбула.
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