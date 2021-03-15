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Лига Справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Лига Справедливости
Отзывы: [2]

Трейлер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 15.03.21


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Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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        ... » Супермен
О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.

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В фотогалерее фильма кадров: 125

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Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 40

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