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Лига Справедливости | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 125 | трейлеры: 37 | постеры: 7 | в ролях
Тизер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 18.11.20
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Рецензия » Я не горжусь этим поступком Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.
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Лига Справедливости:
Страна джунглей: Хлопотное дельце
Тесла: Переменный ток
Ещё по одной: Побег откладывается
Опасный элемент: Радий и полоний
Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
17 ноября, вторник
» Трейлер
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