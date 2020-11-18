  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Лига Справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Лига Справедливости
Отзывы: [2]

Тизер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 18.11.20


Все ролики фильма "Лига Справедливости" (37)
Ссылки по теме: Лига Справедливости
Рецензия » Я не горжусь этим поступком Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Русалочка Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Кинокомикс Зака Снайдера и Джосса Уэдона «Лига Справедливости», кадры (125 фото)
Джаред Лето и Уилл Смит в кинокомиксе «Отряд самоубийц», кадры (54 фото)
Новости » Премьеры четверга: «Человек из стали» и «Университет монстров»
Новости » Премьеры четверга: «Возвращение Супермена» и «Никто не знает про секс»
Киноблог » Бокс-офис США: «Аквамен» удерживает лидерство на рождественской неделе
Киноблог » Бокс-офис США: «Аквамен» спокойно лидирует в предрождественский уикенд

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Бэтман
        ... » Супермен
О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.

На главную | Новинки кино
В фотогалерее фильма кадров: 125

Новинки кино:
Том и ДжерриАфера по-голливудскиКонёк-горбунокПодольские курсантыРайя и последний драконОбратная связьДушаОхотник на монстров
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиМуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Ролики в разделе "Кино-комикс":
Лига Справедливости Тизер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера
Морбиус Русский тизер-трейлер 2
Майор Гром: Чумной Доктор Трейлер с Комик-кона
Новые мутанты Дублированный персонажный ролик 3
» Дублированный персонажный ролик 2
Академия «Амбрелла» О съёмках 2, сезон 2
Новые мутанты Отрывок 2
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Персонажный ролик
» Дублированный персонажный ролик
Лига Справедливости Панель с DC FanDome
» Тизер режиссёрской версии Зака Снайдера
Бэтмен Русский тизер
» Тизер
 
Новые трейлеры:
Лига Справедливости Тизер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера
Том и Джерри Русский трейлер
» Трейлер
Искусственный интеллект Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
Отыграть назад Дублированный промо-ролик
Лунная База 8 Отрывок
Искусственный интеллект О съёмках
Лунная База 8 Промо-ролик
Брешь Русский трейлер
Ширли Русский минутный трейлер
Лунная База 8 Превью
Дичь О съёмках
Афера по-голливудски Дублированный TV-ролик
Брешь Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 ноябрь декабрь 2021 январь февраль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 37

Рецензии и обзоры

Страна джунглей: Хлопотное дельце
Чем всё закончится — не столь важно, потому что даже в сценарии лишь бегло прописано, что за авторитеты и турнир

Тесла: Переменный ток
Крайне скучно, как если бы в кадре читали вслух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Глубже!», отзыв . «Ведьмы», отзыв . «Страна джунглей», отзыв . «В чужой шкуре», отзыв . «Воспитанные волками», отзыв . «Ещё по одной», рецензия . «Опасный элемент», отзыв . «Честный вор», отзыв . «Тесла», отзыв . «Выбивая долги», отзыв . «Дедушка нелёгкого поведения», отзыв . «Ход королевы», отзыв . «Довод», рецензия . «Страна Лавкрафта», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Афера по-голливудски", "Непосредственно Каха", "Колдовство: Новый ритуал", "Цой", "Взаперти", "Смертельные иллюзии", "Бег", "Ведьмы"
Новинки кино 2020: "Кровные узы", "Неадекватные люди 2", "Обратная связь", "Огонь", "Семейка Крудс: Новоселье", "Чудо-женщина 1984", "Последний богатырь 2: Корень зла", "Новости со всех концов света", "Охотник на монстров"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   