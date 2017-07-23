|
Лига Справедливости | Трейлеры
Трейлер с Комик-кона 2 New :: 23.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Лига Справедливости
Рецензия » Строя глазки Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Закройте проект Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Супермен
О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Гал Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёр: Зак Снайдер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Лига Справедливости:
Дюнкерк: Люди и цифры
Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Планета обезьян: Война: Ревенант
Сырое: Пустой желудок
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
22 июля, суббота
Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга»...
Вокруг Бена Аффлека в Голливуде ходят слухи о том, что актёр больше не будет играть Бэтмена в сольном фильме и что студия Warner Bros...
Шарлиз Терон появится в качестве приглашённой звезды в одном из эпизодов комедийного научно-фантастического сериала телеканала Fox «Орвилл»...
21 июля, пятница
Энн Хэтуэй сыграет героиню инди-триллера с элементами научной фантастики «O2»...
Создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули анонсировал на проходящем в Сан-Диего конвенте Comic-Con разработку фильма «Доктор Дум»...
Пила 8, Jigsaw new
|
|
|
|
|
«Дюнкерк», рецензия ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв «Гадкий я 3», отзыв Сериал «Блеск», отзыв