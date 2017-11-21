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Название фильма: Вилла Капри

Оригинальное название: Just Getting Started

О фильме "Вилла Капри":

Морган Фриман в роли бывшего мафиозного адвоката под прикрытием и Томми Ли Джонс в роли бывшего агента ФБР вынуждены оторваться от игры в гольф и престарелых тёрок перед лицом нападения бандосов.