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Кинофестиваль в Торонто 2017: фоторепортаж

Вилла Капри, Мы только начали / Мы только начали | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 19.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Вилла Капри
Оригинальное название: Just Getting Started
Прокат в России фильма "Вилла Капри": 7 декабря 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Вилла Капри":

Морган Фриман в роли бывшего мафиозного адвоката под прикрытием и Томми Ли Джонс в роли бывшего агента ФБР вынуждены оторваться от игры в гольф и престарелых тёрок перед лицом нападения бандосов.

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Вилла Капри, Мы только начали:

Вилла Капри, Мы только начали
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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