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ММКФ 2018 : фоторепортаж

Мир Юрского периода 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный TV-ролик 2 New :: 25.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Мир Юрского периода 2
Оригинальное название: Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России фильма "Мир Юрского периода 2": 7 июня 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Приключения
        ... » Фантастика
» Франчайзы » Мир Юрского периода
О фильме "Мир Юрского периода 2":

Вторая часть новой трилогии о возрождённых динозаврах, вырвавшихся из тематического парка. На этот раз миссия — вывезти динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух. Что может пойти не так?

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс.

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Мир Юрского периода 2:

Мир Юрского периода 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 36
трейлеры: 15

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