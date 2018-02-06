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Мир Юрского периода 2 | Трейлеры
Трейлер 2 New :: 06.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Мир Юрского периода 2
Оригинальное название: Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России фильма "Мир Юрского периода 2": 7 июня 2018 года
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О фильме "Мир Юрского периода 2":
Вторая часть новой трилогии о возрождённых динозаврах, вырвавшихся из тематического парка. На этот раз миссия — вывезти динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух. Что может пойти не так?
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс.
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