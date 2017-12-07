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Мир Юрского периода 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Тизер трейлера 3 New :: 07.12.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


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Название фильма: Мир Юрского периода 2
Оригинальное название: Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России фильма "Мир Юрского периода 2": 7 июня 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Приключения
        ... » Фантастика
» Франчайзы » Мир Юрского периода
О фильме "Мир Юрского периода 2":

Вторая часть новой трилогии о возрождённых динозаврах. В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс.

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Мир Юрского периода 2:

Мир Юрского периода 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 5

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