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Мир Юрского периода 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Тизер трейлера New :: 04.12.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Мир Юрского периода 2
Оригинальное название: Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России фильма "Мир Юрского периода 2": 7 июня 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Приключения
        ... » Фантастика
» Франчайзы » Мир Юрского периода
О фильме "Мир Юрского периода 2":

Вторая часть новой трилогии о возрождённых динозаврах. В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс.

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Мир Юрского периода 2:

Мир Юрского периода 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom new
Прокат в России: 7 июня 2018 года
постеров: 2, кадров: 4
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Чистокровные, Thoroughbreds new
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Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
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