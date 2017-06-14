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Джунгли | Трейлеры
Трейлер New :: 14.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Джунгли
Оригинальное название: Jungle
Прокат в России фильма "Джунгли": 19 октября 2017 года
Планы выпуска: 2017 год
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О фильме "Джунгли":
Группа друзей отправляется в джунгли Боливии, но гид оказывается мошенником и предаёт их.
В ролях: Дэниел Рэдклифф, Томас Кретчманн.
Режиссёр: Грег Маклин.
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