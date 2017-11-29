|
Джуманджи 2: Зов джунглей | Трейлеры
Дублированный ролик о съёмках New :: 29.11.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Джуманджи 2: Зов джунглей
Оригинальное название: Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России фильма "Джуманджи 2: Зов джунглей": 21 декабря 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Приключения
О фильме "Джуманджи 2: Зов джунглей":
Ребут классического фильма с Робином Уильямсом «Джуманджи», в котором волшебная настолка превратилась в старую видеоигру, которая, по сюжету фильма, засасывает простых школьников.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Джуманджи 2: Зов джунглей:
Снеговик: Триллер без головы
Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Лига Справедливости: Клуб неудачников
Субурбикон: Клуни как Коэны
Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
28 ноября, вторник
На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»...
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, принял решение выйти из состава Гильдии режиссёров США...
Лёд new
27 ноября, понедельник
Организаторы премии «Золотой глобус», вручаемой голливудской ассоциацией иностранной прессы, объявили список фильмов...
Кинокасса России: 23-26 ноября, «Тайна Коко» собирает скромно, а «Последний богатырь» становится чемпионом
В отличие от заокеанского проката, лидер уикенда у нас не оправдал даже скромных ожиданий, в результате чего валовая касса снизилась до семи сотен миллионов или 2...
|
|
|
|
|
«Тайна Коко», рецензия «Снеговик», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Джунгли», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв «Фиксики», отзыв «Субурбикон», отзыв