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Джуманджи 2: Зов джунглей | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 18.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Джуманджи 2: Зов джунглей
Оригинальное название: Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России фильма "Джуманджи 2: Зов джунглей": 28 декабря 2017 года
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О фильме "Джуманджи 2: Зов джунглей":
Ребут классического фильма с Робином Уильямсом «Джуманджи», в котором волшебная настолка превратилась в старую видеоигру, которая, по сюжету фильма, засасывает простых школьников.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк.
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