Название фильма: Джуди и Панч

Оригинальное название: Judy & Punch

О фильме "Джуди и Панч":

Миа Васиковска в абсурдистской сатире о семье кукольников, где муж бьёт жену, и вообще все вокруг бьют женщин налево и направо.