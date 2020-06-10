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Джуди и Панч
о фильме: рецензия | кадры: 11 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях
Рецензия: Бей сильнее
«Джуди и Панч» — сатира против мужского шовинизма, где Миа Васиковска далеко не в первый раз в своей карьере наносит ответный удар тем, кто плохо с ней обращался. Теперь её объект — это самовлюблённый абьюзивный муж, который пьёт и бьёт (см. его говорящее имя) и который однажды случайно убивает их общего ребёнка и, потеряв контроль, почти до смерти забивает кочергой жену.
Весь мессадж, впрочем, читается сильно раньше — уже во вступлении, где герои показывают кукольную комедию, в которой шутки строятся только на избиении. Вся эта критика высказывается жирными деталями, которые невозможно не замечать, но кино вполне успешно существует в жанре абсурдной комедии, где в условной английской глубинке условного времени охоты на ведьм грязные пьяные идиоты танцуют под русскоязычный фолк от австралийцев, обожающих русский шансон, и где по сюжету горожане регулярно закидывают камнями женщин, которые слишком долго смотрели на луну.
Но у фильма провальный второй акт, где абьюзер только больше абьюзит, Васиковска где-то на периферии, а градус идиотизма не растёт с градусом трагедии, и всё больше получается унылое нравоучение, чем злая комедия. Месть, которая должна была стать ядром фильма, осталась на быстрый финал. Сцена, когда муж решает идти до конца в своей клевете и повесить невиновных стариков, должна была случиться в середине фильма, чтобы у него наконец появился нерв, а не в конце. А так из панчлайн здесь один — тот самый неожиданный взмах топора, а кроме него осталась только декламация прав с трибуны. Но сатира не должна быть ни щадящей, ни скучной, а здесь и то, и другое.
Название фильма: Джуди и Панч
Оригинальное название: Judy & Punch
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О фильме "Джуди и Панч":
Миа Васиковска в абсурдистской сатире о семье кукольников, где муж бьёт жену, и вообще все вокруг бьют женщин налево и направо.
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