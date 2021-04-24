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Иуда и чёрный мессия | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский онлайн-трейлер New :: 24.04.21


Все ролики фильма "Иуда и чёрный мессия" (4)

 
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Название фильма: Иуда и чёрный мессия
Оригинальное название: Judas and the Black Messiah
Планы выпуска: 2021 год
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Иуда и чёрный мессия":

Обрисованная в библейских красках история предательства лидера леворадикальной организации Чёрные пантеры Фреда Хэмптона агентом ФБР. В роли местного сатаны Джесси Племонс.

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Иуда и чёрный мессия:

Иуда и чёрный мессия
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце

Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, он был более печальным и более смешным одновременно, у него был небанальный мессадж и логичный финал. А тут — притянутое за уши вступление, пустой детектив в середине и идиотский финал в конце

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