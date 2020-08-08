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Иуда и чёрный мессия | Трейлеры
Трейлер New :: 08.08.20
Название фильма: Иуда и чёрный мессия
Оригинальное название: Judas and the Black Messiah
Планы выпуска: 2021 год
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О фильме "Иуда и чёрный мессия":
Обрисованная в библейских красках история предательства лидера леворадикальной организации Чёрные пантеры Фреда Хэмптона агентом ФБР. В роли местного сатаны Джесси Племонс.
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