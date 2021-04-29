Рецензия: Ангелы и свиньи

Роман КОРНЕЕВ , 29 апреля 2021

Первая реакция на подобные фильмы у нашего зрителя очевидна — о, понятно, повесточка пошла. Библейский сюжет про бессудный расстрел лидера «Чёрных пантер» с донельзя прямолинейным названием «Иуда и чёрный мессия» с Джесси Племонсом в роли местного не то Пилата, не то сатаны, что может быть более повесточным? Но уже первые кадры меняют эти предубеждения на диаметрально противоположные. И сам Фред Хэмптон, и его библеизированные апостолы в фильме вовсе не выставлены такими уж святыми — они совершают ошибки, они откровенно подставляются перед зрителем с цитатами Мао, исламом, криминалом и стрельбой в лицо копам, они не просто родились готовыми революционерами, они растут в кадре, и самое главное растут оба главных (а на самом деле заглавных) героя в лице агента ФБР и его засланного казачка.

И в этом смысле понятно, почему фильм обошёл на «Оскаре» симметричную «Чикагскую семёрку» — там и сама семёрка, и противопоставленный им по сюжету восьмой подсудимый пришли на суд готовенькими забронзовелыми, пусть и занятными фигурами. Тут же нет. Тут есть внутренний конфликт, тут очень старательная камера, тут даже сама затравочная и очень нуарная сцена про бэдж спецагента по сути повторяется три раза, но с таким драматическим развитием, что держите мою федору.

При этом авторы вовсе не стремятся натянуть сову на глобус, выдумывая евангельскую ассоциацию на каждый биографический поворот сюжета. Пусть в фильме будет тайная вечеря и тридцать серебренников, но в фильме не будет своего суда Пилата и не будет своей Голгофы, то есть авторам хватает нахального названия, чтобы сказать всё, что они хотели сказать, а после уже спокойно сдруживать реднеков с афро-социалистами, а гуверовские подставы с отжиманиями во время политинформации. Во всяком случае местная Мария Магдалина не вызовет возражений у христианских ортодоксов, что уже само по себе небанально. При этом и персонажи получились сложными, не лубочными, каждый со своим нервом, с небанальной групповой динамикой и ещё более небанальной, хотя и вполне предсказуемой моралью в финале. И это в итоге прекрасно смотрится любым, даже самым предвзятым зрителем, который тоже сумеет найти для себя в этом фильме необходимые крючки.